ASSE : Olivier Dall’Oglio s’intéresse au choc Auxerre-Angers

En attendant le match de l’ASSE contre Troyes, lundi, Olivier Dall’Oglio s’est prononcé sur le choc entre le leader de Ligue 2, Angers, et son dauphin Auxerre.

Auxerre-Angers : Olivier Dall’Oglio voit un match fermé

Olivier Dall’Oglio et son équipe affronteront l’ES Troyes AC, lundi, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Entre-temps, ils sauront les résultats des autres équipes, notamment ceux de leurs concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1. Ils jouent tous ce samedi après-midi. Et leurs résultats intéressent sérieusement Saint-Etienne. Interrogé par L’Equipe, l’entraineur de Saint-Etienne s’a livré son opinion sur le match au sommet entre l’AJ Auxerre (44 points) à Angers SCO (46 points), à partir de 15 h à l’Abbé-Deschamps. « Ce sera une rencontre passionnante », a-t-il déclaré.

Ces deux équipes occupent les deux premières places qualificatives directement pour l’élite. Et elles comptent tenir leur rang jusqu’au bout. Sur cette confrontation, l’AJA a la possibilité de passer en tête du classement en cas de victoire. Quant au SCO, il a à cœur de rester devant son adversaire, mais de surtout creuser l’écart qui les sépare. Un enjeu qui montre bien l’importance de cette rencontre. « Je vois un match plutôt fermé », a analysé Olivier Dall’Oglio ensuite. Je ne suis pas certain, vu le classement et le nombre de matchs à jouer, que les deux équipes se livrent beaucoup ».

L’ASSE a encore des rendez-vous décisifs contre le SCO et l’AJA

Pour revenir à l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio, elle a 12 et 14 points de retard, respectivement sur Auxerre et Angers. Les Verts croiseront les Angevins d’Alexandre Dujeux, le 17 février au stade Raymond Kopa et les Auxerrois de Christophe Pélissier, le 9 mars à Geoffroy-Guichard. Deux rendez-vous qui seront décisifs pour les Stéphanois dans la course pour la montée. Il faut indiquer que Saint-Etienne (11e avec 32 points) vise désormais la 3, 4e ou 5e place finale, afin de jouer les barrages pour l’ascension en Ligue 1.