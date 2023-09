Le milieu de terrain du Stade Rennais FC, Ludovic Blas (25 ans), est revenu sur le match nul décevant du SRFC de Bruno Génésio à Brest face au Stade Brestois (0-0). La prestation timide de l'attaque rennaise lors de ce derby a suscité des commentaires chez l’ancien joueur du FC Nantes.

Stade Rennais FC : Ludovic Blas ne se voile pas la face

Après l’EA Guingamp et le FC Nantes, Ludovic Blas a posé ses valises au Stade Rennais FC avec qui il vient de disputer son 3e match samedi. Le milieu offensif de Rennes est revenu sur cette rencontre qui a opposé Rennes au Stade Brestois (0-0). Dans ce match, les joueurs de Bruno Génésio n’ont pu briller puisqu’il n’ont même pas enregistré d’action offensive dangereuses pour l’adversaire.

Ce résultat et même la prestation ne pouvaient que frustrer la nouvelle recrue du Stade Rennais Ludovic Blas, réaliste dans son propos d’après match. Il a reconnu après le match non abouti de l’attaque du SRFC "On n’a pas été assez dangereux offensivement », mais s’est rapidement consolé par la solidité des lignes arrières des Rouge et Noir en ajoutant : « Cependant, défensivement, on a été solides. »

Pour les matchs à venir, Ludovic Blas estime que le secteur offensif Rennais doit « être plus tueur devant et se créer plus d’occasions… » C’est évidemment un travail collectif puisqu’il termine en disant : « À nous de trouver des solutions, on en est capables d’apporter des petits éclairs avec des joueurs comme moi, comme Enzo Le Fée, comme Amine Gouiri ».

La nouvelle recrue du club pousse visiblement les attaquants dont il fait partie au club rennais à se donner les moyens de faire la différence en profitant de la tranquillité qu’offrent les défenseurs par leur imperméabilité. Cet équilibre trouvé, le Stade Rennais pourrait améliorer ses statistiques de ce début de saison qui se résument pour le moment à 1 victoire et 3 matchs nuls sur les 4 premiers matches disputés.

Le SRFC, pour rester dans les 5 premières places au classement de Ligue 1, doit rapidement obtenir un meilleur résultat lors de la réception de Lille OSC, son adversaire du dimanche 17 septembre. Ludovic Blas, qui vient d’arriver au club, pourrait profiter de l’occasion pour se mettre en avant aux yeux des fans du SRFC.