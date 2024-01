Le Stade Rennais tient deux recrues hivernales. Leur arrivée imminente à Rennes est confirmée par Julien Stéphan, en conférence de presse, ce vendredi.

Mercato : Stéphan confirme les accords pour Seidu et Matusiwa

Deux nouveaux joueurs vont renforcer le Stade Rennais, comme nous l’annoncions précédemment. Julien Stéphan a confirmé les arrivées de Azor Matusiwa (25 ans) et Alidu Seidu (23 ans). Le premier est un milieu défensif du Stade de Reims et le deuxième, défenseur central de Clermont Foot. « Il y a des accords de principe avec les deux joueurs et les clubs aussi », a assuré l’entraineur du SRFC, tout en précisant « qu'il y a encore des détails administratifs à régler ».

La direction du club breton a conclu l’accord avec CF63, autour d’un montant de 11 millions d’euros (hors bonus), pour l’arrière international Ghanéen (10 sélections), d’après L’Equipe. Quant à Foot Mercato, il croit savoir que le Stade de Reims a demandé environ 15 M€ pour Azor Matusiwa.

Le coach du SRFC s'enflamme pour Alidu Seidu et Azor Matusiwa

Julien Stéphan s’est par ailleurs réjoui pour ces renforts, dont il avait besoin dans son équipe pour la suite de la saison. C’est avec plaisir qu’il a apprécié leur profil. « Seidu est un défenseur polyvalent qui peut jouer à différents postes et dans différents systèmes. Il a de grosses qualités athlétiques, la vitesse, la puissance, dans le domaine aérien aussi, de l’agressivité », a-t-il décrit. « Pour Matusiwa, c’est un milieu de terrain complet, technique, un joueur d’équilibre avec un bon jeu aérien malgré sa taille ».

Julien Stéphan attend des renforts dans certains secteurs de jeu

Le successeur de Bruno Genesio a terminé la conférence par une annonce sur la fin du mercato hivernal du SRFC. Il indique que « ce n’est pas encore terminé pour (le renforcement, ndlr) de certains secteurs de jeu ». En attaque, le Stade Rennais est sur les rangs pour Moise Kean de la Juventus. Dans le sens des départs, Adrien Truffert (arrière gauche, 22 ans) est très convoité par l’OM, puis Nemanja Matic (milieu défensif) veut rejoindre l’OL, club avec lequel il aurait déjà un accord. Arnaud Kalimuendo est aussi courtisé en Bundesliga par l'Eintracht Francfort.