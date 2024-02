OL : Maxence Caqueret valide le mercato de John Textor

Maxence Caqueret a évoqué le mercato hivernal très animé de l’Olympique Lyonnais, qui a enregistré sept renforts.

OL : Maxence Caqueret sous le charme des nouvelles recrues

Maxence Caqueret est un milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2027. Il a récemment exprimé sa satisfaction sur le mercato hivernal de l’OL, qui a recruté sept joueurs de qualité pour renforcer son effectif. Il a notamment salué le travail de John Textor, le président du club, et de Pierre Sage, entraîneur. Ils ont su attirer des joueurs comme Orel Mangala, Saïd Benrahma, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana, Adryelson et Lucas Perri.

Caqueret a également souligné l’importance d’avoir un groupe uni et concerné, avec des entrants qui font la différence sur le terrain. Maxence Caqueret espère que le recrutement de l’OL lui permettra de remonter au classement de la Ligue 1, où il occupe actuellement la 13ème place, après une victoire 2-1 contre Montpellier. Il a affirmé qu’il était heureux et fier de porter le maillot de l’OL, et qu’il voulait continuer à progresser et à s’imposer dans l’équipe.