ASSE : Gros clin d’oeil aux supporters de Saint-Etienne avant Troyes

Olivier Dall’Oglio s’est inquiété pour les supporters de l’ASSE, contraints de se déplacer à Geoffroy-Guichard, ce lundi (20h45), pour soutenir leur équipe, contre Troyes.

Saint-Etienne a une grosse opportunité face à Troyes

Saint-Etienne aura besoin de ses supporters dans quelques heures, lors de la confrontation avec l’ES Troyes AC. Le public de Geoffroy-Guichard ne lâche pas son équipe, quelles que soient les difficultés du moment. Ce sont des supporters inconditionnels. Ils se déplacent partout pour apporter leur soutien aux Verts. A domicile, le Chaudron est parmi les meilleurs ambiances du championnat et l’une des meilleures affluences en Ligue 2 cette saison.

Ce soir, Olivier Dall’Oglio et son équipe ont plus que jamais besoin du soutien de leurs supporters, pour renouer avec la victoire. L’ASSE reste sur deux défaites de suite, face à Amiens SC (0-1) et l’USL Dunkerque (1-0). Classée 12e provisoirement, elle a la possibilité de faire un grand bond, à la 7e place, en cas de victoire sur l’ESTAC (16e). Saint-Etienne pourrait passer devant 5 clubs : Rodez AF, l’EA Guingamp, Paris FC, FC Pau, Amiens SC.

Olivier Dall’Oglio demande au Verts de se battre pour les supporters

L’entraineur de l’ASSE a partagé les difficultés des supporters, qui devront se mobiliser en semaine et dans la soirée pour jouer leur rôle de 12e homme. « Le lundi soir ce n’est pas facile. On a toujours cette pensée-là », a-t-il souligné. En plus, c’est à 20h45, c’est tard. Ce n’est pas évident quand on vient de loin ». Malgré tout, Olivier Dall’Oglio espère la présence massive des « fidèles » supporters à Geoffroy-Guichard pour le dernier match de la 24e journée de Ligue 2.

Pour finir, le coach des Verts a demandé à ses joueurs de ne pas décevoir le peuple vert qui se saigne pour eux. « Il ne faut pas oublier qu’on a un gros public, une chance énorme et une grosse attente. Il faut qu’on soit présent là-dessus pour ces personnes qui se déplacent, qui viennent voir un match et surtout nous soutenir dans les mauvais moments comme dans les bons », a-t-il conclu.