OM : Le doute plane désormais sur l’avenir de Gennaro Gattuso

À quelques jours du match contre le Shakhtar Donetsk, le doute plane sur l’avenir de Gennaro Gattuso à l’OM. Ses potentiels successeurs sont évoqués.

Les récentes contre-performances de l’Olympique de Marseille ont suscité de la frustration chez les supporters et ont soulevé des questions sur l’avenir de Gennaro Gattuso. Depuis son arrivée, l’entraîneur italien a du mal à dynamiser l’équipe phocéen, affichant le pire bilan pour un coach de l’OM depuis 2014, avec seulement 21 points en 15 matchs de Ligue 1.

Face à cette situation, l’ancien joueur marseillais Eric Di Meco estime alors que les prochaines rencontres de l’OM seront « décisives » pour l’avenir de Gennaro Gattuso. Selon lui, les trois prochains matchs, notamment la double confrontation contre le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa et le match contre Brest au milieu, devraient décider du sort de l’entraîneur italien. Si l’OM ne parvient pas à obtenir des résultats positifs lors de ces rencontres, le maintien de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe sera sérieusement compromis.

Jean-Pierre Papin évoqué pour lui succéder

Même si Gennaro Gattuso est toujours en poste jusqu’en juin avec l’Olympique de Marseille, plus une année supplémentaire activable en cas de qualification pour la Ligue des Champions, un accident de parcours pourrait rebattre les cartes. Dans cette optique, des noms circulent déjà pour éventuellement remplacer l’ancienne légende de l’AC Milan. José Mourinho est l’une des options les plus citées dans la cité phocéenne, étant donné sa récente disponibilité après son départ de l’AS Rome. L’idée d’avoir un entraîneur de renom comme le Special One à la tête de l’OM suscite l’intérêt et la réflexion.

Un autre nom évoqué est celui de Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de l’équipe réserve de l’OM. La légende marseillaise pourrait être promue à la tête de l’équipe première en cas de départ de Gattuso, selon les suggestions d’Eric Di Meco. Cette option pourrait être considérée comme un retour au premier plan pour le Ballon d’Or 1991, prenant les rênes de l’OM dans une période délicate. Sauf que ce cas de figure reste très lointain.