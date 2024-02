OM : Très bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso

Sous la menace d’un possible départ de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso tient peut-être enfin la pièce qui lui manquait pour relancer la machine marseillaise.

OM : Gennaro Gattuso va récupérer Chancel Mbemba

Il faisait partie des nombreux joueurs qui ont quitté le club en janvier pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Après un long mois de compétition en Côte d’Ivoire, Chancel Mbemba va maintenant retrouver l’Olympique de Marseille. Le retour du défenseur central s’annonce dans un contexte où l’Olympique de Marseille est en pleine crise de résultats, avec un public de plus en plus hostile.

Les hommes de Gennaro Gattuso n’ont remporté le moindre de leurs quatre derniers matchs. Une série inquiétante qui place maintenant les Phocéens à la huitième place de Ligue 1.

Chancel Mbemba, le porte-bonheur marseillais ?

Chancel Mbemba arrive avec un certain regain de confiance, ceci en dépit de la d’avoir perdu en demi-finales de la CAN 2023 et lors du match de classement. L’OM n’a toujours pas encore gagné de match en Ligue 1 en 2024 mais pourrait inverser la tendance dans les prochaines semaines. Celui qui forme un bon duo dans l’axe avec Samuel Gigot est considéré comme celui qui contribue beaucoup aux victoires phocéennes, selon StatsOMP.

En effet, Mbemba a aidé Marseille a remporté 53,6% de ses matchs lorsqu’il est présent, alors qu’ils en perdent 23,2% quand il est absent. Son retour est donc une excellente nouvelle aussi bien pour Gattuso que Pablo Longoria.