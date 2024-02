RC Lens : En pleine galère, il se cherche avec la réserve

Le RC Lens fait face à une grosse concurrence dans son secteur offensif. Franck Haise a même dû se passer d’un atout offensif envoyé en équipe réserve.

RC Lens : Adrien Thomasson évolue avec la réserve

Plus rien ne va pour Adrien Thomasson au RC Lens. Après avoir très bien débuté la saison avec les Sang et Or, le joueur de 30 ans connaît une chute terrible en matière de performance. Même ses six premiers mois exceptionnels ne suffisent pas pour convaincre Franck Haise de lui faire confiance. Le milieu offensif fait face à la concurrence de David Pereira Da Costa et l’inusable Florian Sotoca. Alors que Angelo Fulgini fait partie de la rotation de Franck Haise, Thomasson lui se cherchait le week-end écoulé avec la réserve.

L’ancien joueur du FC Nantes n’a pas été intégré au groupe qui a affronté le RC Strasbourg samedi dernier au Stade Bollaert. Adrien Thomasson a joué avec l’équipe réserve du RC Lens où il s’est même montré décisif. Le milieu de terrain a inscrit un but mais insuffisant pour éviter la défaite à la réserve des Sang et Or face à l’Olympique Marcquois Nationale 3. Malgré sa situation difficile, son professionnalisme a été salué.

Reste à voir si Haise fera confiance à Adrien Thomasson lors du déplacement à Fribourg jeudi en Europa League. Celui qui a porté le maillot nantais de 2015 à 2018 a disputé son dernier match en tant que titulaire à Lens depuis le 16 décembre 2023 face à Reims.