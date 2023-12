Dans l'euphorie de la victoire (2-0) du Racing Club de Lens face à Reims, Florian Sotoca a envoyé un message fort, en guise de promesse, aux supporters.

RC Lens : L'éclosion tardive de Florian Sotoca

Florian Sotoca a une histoire bien atypique dans le football. L'attaquant a connu bien plus tard le haut niveau dans sa carrière de footballeur professionnel. Avant ses 29 ans, il n'a connu qu'une seule apparition en Ligue 1. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il est devenu l'un des hommes forts de l'effectif de Franck Haise. Une éclosion tardive pour le Narbonnais,qui évoluait en championnats amateurs avec Grenoble il y a six ans. Sous les couleurs du Racing Club de Lens cette saison, Sotoca a déjà disputé 14 matchs pour trois buts dans l'élite française. Pas très prolifique, l'ancien de l'AS Monaco ne se considère pas comme un buteur type, mais dans l'animation, il a tendance à être dépendant de l'attaquant devant.

Florian Sotoca et son éclosion tardive

Loin des joueurs qui explosent par leur talent à seulement 17 ou 18 ans, Florian Sotoca s'inscrit dans le rang de ceux qui ont connu une éclosion bien tardive. Ce qui ne l'empêche pas de prendre du plaisir à jouer au football en se mettant surtout au service du collectif. Dans une interview à RMC Sport, l'attaquant de 33 ans a confié avoir déjà joué dans plusieurs positions, en piston ou en soutien de l'attaquant, en 9 aussi. C'est le fruit de la grande confiance dont il jouit sous les ordres de Franck Haise depuis maintenant quatre ans.

L'annonce forte de Florian Sotoca aux supporters

Lors de la victoire 2-0 face à Reims, Florian Sotoca était absent, à l'instar d'Elye Wahi. Sauf que le footballeur français était suspendu pour cette rencontre, tandis que l'ancien de Montpellier lui était tombé malade à la dernière minute. Avec une saison qui s'annonce longue, celui qui a découvert la Ligue des Champions avec les Sang et Or et bientôt la Ligue Europa, assure qu'il donnera tout pour ce club avec lequel il a vécu des « trucs inimaginables ». Il savoure notamment ce moment de football alors qu'il avait déjà perdu espoir d'évoluer au haut niveau.