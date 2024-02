Mercato RC Lens : Flop à Rennes, Franck Haise le veut à Lens

La saison n’est pas encore terminée que Franck Haise lance déjà ses manœuvres pour la saison prochaine. L’entraîneur du Racing Club de Lens aurait même déjà identifié une de ses cibles.

Mercato RC Lens : Franck Haise rêve de Ludovic Blas

De retour en Ligue des Champions, après plusieurs années d’absence, le Racing Club de Lens s’apprête à aborder les barrages de Ligue Europa. Les Sang et Or ont terminé la phase de groupes à la troisième place et se sont assurés le droit de poursuivre le rêve européen. Franck Haise et ses hommes ont pris goût aux compétitions européennes et n’ont pas l’intention de manquer le rendez-vous la saison prochaine. L’un des objectifs des Lensois est de réussir à se qualifier pour une deuxième année de suite.

Alors qu’ils espèrent terminer la saison en cours en toute beauté, la direction du club est déjà tournée vers la prochaine campagne et surtout le prochain mercato d’été. Pour renforcer le groupe sang et or pour le compte de la saison prochaine, l’entraîneur du RC Lens aurait jeté son dévolu sur Ludovic Blas. En manque de temps de jeu du côté du Stade Rennais, le milieu de terrain français est considéré une option intéressante du côté de Lens.

Photo : Ludovic Blas

Franck Haise et Ludovic Blas bientôt réunis ?

Sous contrat avec les Rennais jusqu’en 2027, Blas est inscrit sur la liste des potentiels renforts lensois pour la saison prochaine. Pour l’heure, tout ceci n’est qu’à l’étape des rumeurs, puisque la direction lensoise n’a pas entamé des contacts officiels avec Meissa Ndiaye, agent de Ludovic Blas. Cependant, le club suit de près la situation du joueur de 26 ans et continuera de le surveiller attentivement dans les mois à venir.

Il partage d’ailleurs le même agent que le gardien de but de Lens, Brice Samba. Le club de Bollaert n’est pas le seul intéressé par Ludovic Blas mais a un léger avantage dans ce dossier. Le joueur est désiré par Franck Haise, alors que les deux hommes se connaissent assez bien.