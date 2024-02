OL : Lyon loin d’être sauvé, un danger plane

Grâce à son mercato de top niveau, l’OL est mieux armé dans la lutte pour le maintien. Mais attention à la gestion du groupe lyonnais, renforcé cet hiver !

OL : Pierre Sage doit faire attention dans la gestion de son groupe

L’OL va mieux en 2024 et est remonté au classement, après deux victoires consécutives sur Marseille et Montpellier. Mais la position de l’équipe est encore fragile, selon Sydney Govou. Il a prévenu Pierre Sage sur l’erreur à ne pas commettre. Dans son analyse pour Le Progrès, l’ancienne gloire du club rhodanien estime que la gestion du groupe lyonnais, étoffé cet hiver par 7 nouveaux joueurs, peut être compliquée pour l’entraineur de Lyon. « Plus tu vas te rapprocher des échéances, plus ça va devenir difficile d’expliquer les rotations à certains », a alerté le consultant de Canal +.

Pour rappel, Pierre Sage avait fait tourner en coupe de France, mercredi dernier, face à Lille (2-1). Il avait justifié sa décision par le fait que le match âprement disputé contre Marseille (1-0), trois jours plutôt, avait laissé des séquelles au sein de son effectif. Finalement, le coach de l’OL a eu le nez creux, car son équipe type a signé une troisième victoire de suite, dimanche, à Montpellier (1-2).

« Je craignais la gestion d’un groupe aussi conséquent par Pierre Sage. Je n’étais pas partisan de faire tourner en coupe, mais l’enchaînement des deux matchs lui a donné raison », a reconnu Sidney Govou, humblement. Il avoue que Pierre Sage « a réussi à intégrer tout le monde » et que l’équipe lyonnais a mieux joué à Montpellier ».

OL : Lyon doit se préparer à une bataille jusqu’au bout

Notons que Lyon est sur une série positive, avec 5 victoires et 2 défaites en Ligue 1 lors des dernières journées. Néanmoins, les Gones ne sont pas encore assurés du maintien. Ils sont certes remontés à la 13e place au classement, mais ils n’ont que 3 points d’avance sur la zone rouge. En plus, ils sont à la portée de Toulouse FC (14e) et Montpellier HSC (15e). Pour Sidney Govou, cela confirme que « ce sera très compliqué » pour l’OL « jusqu’au bout ».

Le prochain rendez-vous de Pierre Sage et son équipe est fixé à vendredi (21h), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Ils recevront l’OGC Nice, actuel dauphin du PSG en tête de la Ligue 1. En cas de victoire, Lyon pourrait basculer dans la première moitié du classement.