Face à la galère actuelle que traverse l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou brise le silence et dénonce une grosse erreur de management.

OL : Sidney Govou interpelle joueurs et dirigeants

L'Olympique Lyonnais pourra-t-il se maintenir en Ligue 1 au terme de la saison ? C'est l'équation à plusieurs inconnues que les dirigeants cherchent à résoudre. Plus rien ne va au sein de l'ancienne équipe de Sidney Govou qui suit de près l'actualité du club. L'OL n'a remporté qu'un seul match en Ligue 1 depuis le début de la saison et s'enlise après chaque journée. La lourde défaite 3-0 concédée à Marseille est asymptomatique des difficultés du club. Il faut redresser la barre et Govou a bien envie d'y croire. L'ancien international français de 44 ans tire la sonnette d'alarme et interpelle les joueurs à une prise de conscience, car l'heure est grave.

Dans un message sur le réseau social X, Sidney Govou a rappelé une suite de saison qui s'annonce comme une mission difficile pour les Lyonnais. « 20 matchs, 10 victoires pour rester en Ligue 1. Sauf si quatre équipes devant nous s’effondrent », a-t-il fait remarquer. Une mission qui « n’est pas impossible », mais pour y arriver, il faudra aux joueurs de redevenir dignes du maillot lyonnais selon l'ancien milieu offensif, qui n'a pas fait de quartier dans sa sortie, interpellant également John Textor et ses collaborateurs.

Sidney Govou accuse John Textor et compagnie

Depuis mardi, c'est le soulagement à Lyon sur le plan financier. Ceci grâce à l'assouplissement des restrictions de la DNCG, qui valide le nouveau budget du club, dont 50 millions d'euros destinés au mercato hivernal. Une bonne nouvelle pour le club mais dont la stratégie communicationnelle est remise en cause. Sidney Govou tacle les dirigeants du club rhodanien, regrettant « un message hyper négatif pour les joueurs en place » avec un budget jugé bas pour le recrutement. Govou estime qu'il s'agit là d'une « grosse erreur de management surtout avec une équipe jeune », actuellement dirigée par Pierre Sage.