OM : Iliman Ndiaye, un malaise qui prend de l’ampleur à Marseille !

Étincelant avec Sheffield United la saison dernière, Iliman Ndiaye a fait le choix de rejoindre l’OM cet été. Mais son aventure à Marseille commence à prendre un tournant inattendu.

OM : Iliman Ndiaye, un positionnement qui pose problème

Iliman Ndiaye et l’Olympique de Marseille ont tout fait pour se retrouver. Comme le club phocéen, l’attaquant de 24 ans n’avait qu’une envie durant le dernier mercato estival : rejoindre l’OM après des performances remarquables à Sheffield United (15 buts et 13 passes décisives en 52 rencontres, toutes compétitions confondues). Après plusieurs semaines de suspense et négociations intenses, son obsession a porté ses fruits, puisque l’international sénégalais a rejoint l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 17 millions d’euros.

À Marseille, tout le monde avait alors le sourire : les joueurs, les dirigeants et les supporters, tous étaient très heureux de voir revenir Iliman Ndiaye dans son club formateur. Mais cette joie a rapidement laissé place à un sentiment mitigé dans les tribunes du Stade Vélodrome. Puisque le natif de Rouen peine à retrouver son meilleur niveau de jeu sous le maillot phocéen. Performant et régulièrement décisif avec Sheffield United la saison passée, Iliman Ndiaye est désormais beaucoup plus discret. Un changement de rendement qui peut s’expliquer par son positionnement en attaque.

La Provence révèle en effet qu’aux premières discussions avec Iliman Ndiaye, Igor Tudor était encore sur le banc de l’Olympique de Marseille et l’idée initiale était de l’incorporer dans le 3-4-2-1, en soutien d’un avant-centre. Marcelino l’a convaincu en lui assurant une place tout juste derrière de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce système à deux attaquants a pris fin sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Iliman Ndiaye vers un retour en Angleterr

L’entraîneur italien opte à présent pour un 4-3-3 dans lequel Iliman Ndiaye est cantonné sur le côté. Utilisé constamment dans une position d’ailier, à gauche ou à droite, le milieu offensif sénégalais est en manque de repère avec un seul but inscrit en 25 rencontres. Et il y a peu de chance de le revoir dans l’axe de l’attaque marseillaise, puisque Faris Moumbagna a rejoint cet hiver l’OM pour occuper ce poste.

Dans de telles conditions, l’idée de voir Iliamn Ndiaye s’en aller à l’issue de la saison prend de l’ampleur. L’ancien buteur de Sheffield United pourrait même retourner en Angleterre, où Crystal Palace tenterait de l’attirer dans ses filets, selon The Sun. D’autres Britanniques surveilleraient de très près sa situation à Marseille.