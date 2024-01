L'AS Saint-Etienne s'est renforcée avec la signature de Irvin Cardona, déjà très impatient de faire ses débuts chez les Verts.

ASSE : Irvin Cardona à la relance chez les Verts

C'était plus qu'une urgence pour l'AS Saint-Etienne. Après une première partie de saison catastrophique, la direction des Stéphanois devait renforcer le groupe pour relancer la machine désormais confiée à Olivier Dall'Oglio. Après plusieurs jours d'exploration, l'ASSE a enfin officialisé la signature de Irvin Cardona, qui rejoint le club du Forez sous forme de prêt sans option d'achat en provenance du FC Augsbourg. L'attaquant de 26 ans s'offre ainsi une belle opportunité de se relancer alors qu'il retrouve surtout son ancien entraîneur au Stade Brestois, Olivier Dall'Oglio, heureux de pouvoir travailler à nouveau avec son ancien protégé.

Le technicien de 59 ans parle de Cardona comme étant un « un joueur de percussion, à la recherche de profondeur ». Il représente une option de choix pour l'entraîneur de Saint-Etienne grâce à sa polyvalence, puisqu'il a la possibilité d'évoluer aux trois postes de l'attaque. Un argument « supplémentaire pour son recrutement » selon Dall'Oglio.

Irvin Cardona impatient d'aider l'ASSE

C'est une retrouvaille qui fera du bien aux deux hommes mais surtout à l'AS Saint-Etienne. A peine arrivé que Irvin Cardona affiche clairement ses ambitions et sa joie d'avoir signé chez les Verts. Il a été convaincu par le projet du stéphanois qu'il qualifie de « top » pour un club mythique. Le joueur de 26 ans est conscient de la situation de l'ASSE et assure qu'il est déterminé, avec l'envie de « marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2 ». Irvin Cardona est ravi de retrouver son ancien entraîneur, ce qui est bon pour la confiance, a-t-il confié.