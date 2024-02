Mercato ASSE : Dall’Oglio envoie un message fort à une recrue de Saint-Etienne

Très satisfait de la brillante victoire de Saint-Etienne contre Troyes, Olivier Dall’Oglio semble déçu de l’une des recrues stéphanoises.

Saint-Etienne a été très efficace face à Troyes

L’ASSE s’est remise dans le bon sens en Ligue 2, en infligeant un cinglant (5-0) à l’ES Troyes AC, lundi. Les Stéphanois ont mis fin à une série de deux défaites de suite et remontent au classement, de la 12e place provisoire à la 7e place. Quatre joueurs de Saint-Etienne ont été buteurs lors du match de la 24e journée. Ce sont : Ibrahim Sissoko (meilleur buteur des Verts), Nathanaël Mbuku, Yvann Maçon et Anthony Briançon. Pour rappel, le match avait démarré par un but contre son camp d’un Troyen.

Mercato ASSE : Olivier Dall’Olgio déçu d’Irvin Cardona

Après avoir exprimé sa satisfaction et félicité ses joueurs, Olivier Dall’Oglio a évoque la situation d’Irvin Cardona, l’une des deux recrues hivernales de l’ASSE. Il est un peu déçu de l’attaquant prêté par le FC Augsbourg. Ce dernier n’est pas décisif. En 5 matchs disputés (pour 3 titularisations), il n’a pas marqué le moindre but, aucune passe décisive également.

« Irvin a fait de bons appels […], mais il a été un peu hésitant devant le but. […] », a regretté l’entraineur des Verts.

L’avant-centre de 26 ans est clairement en panne d’efficacité et en manque de confiance. Contrairement à Nathanaël Mbuku (l’autre recrue), qui a marqué son premier but sous le maillot de Saint-Etienne. Et comme l’a souligné Olivier Dall’Oglio : « On sait à quel point la confiance est importante pour un attaquant ».

L’entraineur de Saint-Etienne menace !

Le successeur de Laurent Batlles a aussi menacé les joueurs qui ne satisfont toujours pas les attentes du staff technique. « On a besoin de tout le monde […] », a-t-il indiqué, avant de prévenir : « Ceux qui ne seront pas prêts à ça, ne rentreront pas ». Pour rappel, l’ASSE est 7e de Ligue 2, après 24 journées. Son objectif prioritaire reste pourtant la montée en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio insiste justement auprès de ses joueurs, afin qu’ils gardent toujours cela à l’esprit et dans le viseur.