OL : Aulas se livre sur la dynamique de Lyon et sa réconciliation avec Textor

Jean-Michel Aulas a réagi à la dynamique actuelle au sein de l’équipe de Lyon, ainsi qu’à ses nouvelles relations avec John Textor.

OL : Pierre Sage sur une série positive avec son équipe renfforcée

Lyon a un nouveau visage, plus reluisant, grâce à son recrutement cet hiver. L’équipe de Pierre Sage a été renforcée par des joueurs aguerris haut niveau : Nemanja Matic (35 ans), Orel Mangala (25 ans) et Saïd Benrahma (28 ans). Des jeunes joueurs talentueux comme Gift Orban (21 ans) et Malick Fofana (18 ans) ont également rejoint les rangs de l’OL en janvier.

Avec plusieurs joueurs de profils variés à disposition, le nouvel entraineur du club rhodanien tente de mettre son équipe-type en place. Ses premiers résultats sont plutôt satisfaisants. Pierre Sage a remporté ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, son équipe s’est éloignée de la zone rouge, en se hissant à la 13e place.

Jean-Michel Aulas apprécie bien le mercato de Lyo

A l’occasion de la sortie de la liste de l’Equipe de France féminine, Jean-Michel Aulas a livré ses impressions sur le nouveau Lyon, version John Textor. « John et Laurent (Prud’homme) sont partis dans un projet qui est en train de réussir avec l’investissement de 60 M€ […] », a-t-il apprécié, depuis l’Hôtel de Ville de Lyon.

Il se dit très satisfait du marché réalisé par David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (directeur de la cellule recrutement). « Les joueurs qui sont arrivés sont de grandes qualités, […]. Je pense que le plus dur est derrière nous », a déclaré l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais.

Aulas confirme des relations apaisées avec Textor

Interrogé sur ses nouvelles relations avec John Textor, Jean-Michel Aulas a confirmé qu’elles sont « apaisées ». Les deux dirigeants ont en effet fait la paix des braves après la guerre des intérêts financiers qui les avait opposés. « On a eu des bas et maintenant quelques hauts », a-t-il admis dans un premier temps.

Mais pour le bien de l’OL, leur club si cher, il était impératif pour les responsables d’enterrer la hache de guerre. « On a eu la chance d’avoir trouvé avec John Textor des relations tout à fait apaisées qui ont aidé à faire en sorte que l’ADN lyonnais soit complètement intégré », a expliqué ensuite Jean-Michel Aulas.