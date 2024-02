FC Nantes : Gourvennec récupère des cadres avant Paris

Le FC Nantes va tenter de défier le PSG, samedi (21h) à la Beaujoire, avec une équipe étoffée, mais sans le gardien de but N°1.

FC Nantes-PSG : Lafont indisponible, Descamps apte

C’est un cador qui se dresse devant le FC Nantes lors de la 22 journée de Ligue 1. En effet, le PSG se déplace au stade de la Beaujoire, dans l’intention de signer une 16e victoire en championnat cette saison. Les Parisiens n’ont concédé qu’une seule défaite lors de l’exercice en cours. Ils affronteront une équipe nantaise privée de son gardien de but titulaire, Alban Lafont. Faisant le point sur l’état de son groupe, en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a confirmé son absence.

Les Canaris ont trois autres absents, mais ce ne sont pas des tituulaires cette saison. Ignatius Ganago (blessé depuis fin novembre 2023) et Bastien Meupiyou (1 match en Ligue 1) sont toujours en phase de réathlétisation. Touché à Lens et souffrant des ischios-jambiers, Kelvin Amian est toujours à l’infirmerie. Recruté cet hiver à la Spezia (Italie), il a joué deux matchs avant de sa blessure.

Plusieurs joueurs de retour à Nantes, Gourvennec s’en réjoui

En revanche, Jocelyn Gourvennec peut compter sur Rémy Descamps à la place d’Alban Lafont. Laissé au repos ces deux dernières semaines, à cause d’une douleur à l’ischio, il est apte à rejouer. Tout comme Eray Cömert, qui est remis d’une entorse à la cheville, contractée fin janvier. Douglas Augusto revient aussi après avoir purgé une suspension d’un match.

Le coach du FC Nantes récupère également Moses Simon et Samuel Moutoussamy. Les internationaux nigérian et congolais sont revenus de la CAN, disputée en Côte d’Ivoire. Ils avaient été précédés par Jean-Charles Castelletto (Cameroun) et Mostafa Mohamed (Egypte), éliminés plus tôt.

« On a un effectif qui s’est densifié et où chacun aura son mot à dire. On est mieux armé aujourd’hui pour affronter les 13 derniers matches de Ligue 1 », a rassuré Jocelyn Gourvennec, avant d’affronter le PSG.