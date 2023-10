Alors que le FC Nantes reçoit le Montpellier HSC, Alban Lafont a envoyé un signal fort à ses coéquipiers et ses supporters.

FC Nantes : Le FCN veut confirmer face au MHSC

Vainqueur du RC Strasbourg à la Meinau (2-1) juste avant la trêve internationale, le FC Nantes va devoir confirmer ce dimanche à l'occasion de la réception du Montpellier HSC à la Beaujoire. Privés de Mostafa Mohamed et de Jean-Charles Casteletto suspendus, les Canaris devront également faire sans Ignatius Ganago et Douglas Augusto, tous les deux blessés.

Des absences de tailles qui pourraient bien compliquer la tâche des Jaune et Vert, qui pourront néanmoins compter sur leur portier Alban Lafont. Le gardien français, revenu de huit semaines d'absences face à Rennes il y a trois semaines, aura à coeur de prouver qu'il n'a rien perdu de son talent.

Alban Lafont est déterminé avant d'affronter le Montpellier HSC

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la rencontre entre le FC Nantes et le Montpellier HSC, Alban Lafont est revenu sur sa blessure et sur son état de forme depuis son retour. "Je vais beaucoup mieux, je vais même très bien. Cela a été très compliqué car c’est une blessure douloureuse à certains moments. J’ai été bien accompagné par le staff médical, ils m’ont beaucoup aidé durant cette période."

Avant de poursuivre : "Je reviens avec un état d'esprit positif. A la disposition du coach. A moi d'être le meilleur possible. Je veux montrer de la régularité et progresser petit à petit. A Rennes, j'ai eu un sentiment étrange. Je revenais, mais il y avait du piment en plus. Je suis sûr de mes forces et quand on travaille bien la semaine, on est tranquille en match." Un message fort qui devrait faire plaisir aux supporters nantais.