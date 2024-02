Shakhtar Donetsk – OM : L’énorme coup de gueule de Aubameyang

L’Olympique de Marseille est en pleine crise de résultats et l’a encore confirmé jeudi, concédant le nul 2-2 face à face au Shakhtar Donetsk. Un résultat décevant qui a fait craquer Pierre-Emerick Aubameyang, qui a poussé un gros coup de gueule.

Shakhtar Donetsk – OM : L’appel à la révolte de Aubameyang

L’Olympique de Marseille a laissé passer une belle opportunité de prendre une option sur les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont fait rejoindre au score après avoir mené deux fois dans le match, lors des seizièmes de finale aller. Ceci vient rallonger la triste série des Marseillais, qui n’ont toujours pas encore remporté le moindre match depuis le début de l’année 2024.

Pour Pierre-Emerick Aubameyang, c’est sans doute la contre-performance de trop. Très frustré face au résultat décevant, celui qui a inscrit le premier but face au Shakhtar Donetsk a fait passer un message fort à ses partenaires.

En zone mixte, l’attaquant gabonais a évoqué la mauvaise série de l’OM comme un virus. « Pour l’enlever, il faut avoir une prise de conscience », a déclaré Aubameyang. Il est clair pour le joueur de 34 ans qu’il est temps d’inverser la tendance et pour y arriver, « il faut se bouger le cul tout simplement », a-t-il lâché.

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne assure que tout le monde est conscient qu’ils peuvent faire dix fois mieux. L’OM doit donc retrouver sa grinta car, pour Aubameyang, « quand on attaque et on joue notre football, on sait faire la différence». Pour rappel, Pablo Longoria a fait signer quatre renforts pour l’OM, mais rien ne semble aller pour le club.