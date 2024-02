Shakhtar – OM : Gennaro Gattuso de plus en plus impuissant face aux déconvenues ?

Gennaro Gattuso et l’Olympique de Marseille se sont encore cassé les dents une nouvelle fois, concédant un nul 2-2 face au Shakhtar Donetsk, en barrage aller de Ligue Europa. De quoi laisser le technicien italien impuissant.

Shakhtar – OM : La grosse frustration de Gennaro Gattuso, après le nul

Plus rien ne va pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen enchaîne les mauvais résultats et n’est visiblement pas prêt à s’en remettre. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur jeudi soir, n’ont pas pu l’emporter face au Shakhtar Donetsk, après avoir pourtant mené au score à deux reprises. Le résultat nul 2-2 concédé en toute fin de rencontre laisse Gennaro Gattuso sans mot, plein de frustration.

Le technicien italien regrette que son équipe ait manqué une belle opportunité de l’emporter. « On va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné », a pesté l’entraîneur de l’OM, en référence à la triste série des Marseillais qui n’ont toujours pas gagné en 2024. « Ce soir, c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul », a-t-il ajouté.

L’aveu d’impuissance de Gennaro Gattus

Au milieu de la traversée du désert de l’OM, Gennaro Gattuso apparaît de plus en plus impuissant. L’homme de 46 ans considère le nul concédé face au Shakhtar Donetsk comme une défaite. Pour l’entraîneur de l’OM, le résultat de ce jeudi n’est que la photo de la saison des Phocéens, très décevants jusque-là. Comme un aveu d’impuissance, il ajoute : « Je n’ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question ».