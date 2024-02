OM : Amine Harit pointe le gros problème de Marseille contre Shakhtar

Déçu après le match nul frustrant de l’OM face au Shakhtar Donetsk (1-1) en Ligue Europa, Amine Harit n’a pas hésité à pointer du doigt le principal souci de son équipe.

OM : Amine Harit dénonce un manque de concentration

L’Olympique de Marseille a laissé échapper une précieuse victoire lors du match aller contre le Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue Europa. Après avoir mené à deux reprises en seconde période grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, les Marseillais ont concédé deux égalisations en moins de cinq minutes, signant ainsi un match nul frustrant (2-2) face aux Ukrainiens. L’OM n’arrive visiblement plus à gagner en cette seconde partie de saison et poursuit sa série de six matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues.

À l’issue de la rencontre, le vestiaire marseillais était profondément partagé entre déception et frustration. Gennaro Gattuso a exprimé son incompréhension quant à l’incapacité de son équipe à préserver l’avantage. Tandis qu’Amine Harit s’est montré très critique envers son groupe. Le milieu offensif de l’OM a particulièrement pointé du doigt un problème mental persistant au sein du vestiaire marseillais. Il a critiqué l’équipe pour n’avoir pas appris de ses erreurs, en déplorant « un manque de confiance, d’état d’esprit et de concentration ». Il faut dire que les périodes d’égarement des Phocéens sont régulièrement sanctionnées cette saison.

L’Olympique de Marseille devra vite réagi

Après ce match nul décevant, l’OM doit redoubler d’efforts pour sortir de cette spirale négative. Amine Harit a souligné l’importance de réagir rapidement, en mettant en avant le prochain match contre le Stade Brestois en championnat avant le match retour décisif contre le Shakhtar Donetsk. « Il va falloir notre possible pour sortir de cette mauvaise spirale, on aura un match important la semaine prochaine », a-t-il ajouté.

Il est clair que les Marseillais doivent retrouver leur forme olympique, leur solidité défensive et leur confiance s’ils veulent espérer un résultat positif lors des prochaines échéances. Cette série de résultats décevants soulève aussi des questions quant à la capacité de Gennaro Gattuso à relancer son équipe. Avec la pression qui s’accumule, l’entraîneur italien et ses joueurs devront trouver des solutions rapidement pour inverser la tendance et retrouver le chemin de la victoire. Dans le cas contraire, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan n’est pas certain de terminer la saison sur le banc de l’OM.