OL-OGC Nice : Deux retours au Gym, la compo de Lyon et de Nice

L’ OGC Nice affronte Lyon en ouverture de la 22e journée, ce vendredi. De retour de la CAN, Jérémie Boga et Terem Moffi seront-ils titulaire ? Réponse dans la compo.

OGC Nice : Boga et Moffi devraient démarrer sur le banc

C’est avec un groupe de 22 joueurs que l’OGC Nice a débarqué à Lyon. Les Aiglons sont prêts à en découvre avec les Gones, après leur défaite à domicile face à Monaco (2-3). Mais l’équipe de Francesco Farioli est privée de son capitaine Dante. Il est suspendu à cause du carton rouge écopé dans le derby azuréen. Touché au pied, Hicham Boudaoui est aussi absent du groupe niçois.

En revanche, l’entraineur du Gym peut compter sur les services de Jérémie Boga et Terem Moffi. Finalistes de la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), ils sont rentrés de Côte d’Ivoire cette semaine. L’Ivoirien et le Nigérian sont convoqués par le technicien italien, mais ils ne sont pas assurés d’être titulaires face à l’OL.

Rentrés fatigués, en raison de la compétition, des festivités du sacre (pour Boga) et aussi du voyage retour en France, l’ailier gauche et l’avant-centre de l’OGC Nice devraient démarrer le match sur le banc de touche.

Lyon : Sinaly Diomandé remplace Jake O’Brie

A Lyon, Pierre sage compte quatre joueurs absents. Dejan Lovren, Jake O’Brien et Henrique en défense, Corentin Tolisso au milieu. Pour compenser les absences en défense, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a fait appel à Sinaly Diomandé. Ce dernier était absent du groupe lors des trois derniers matchs. N’ayant plus joué depuis la rencontre avec Lille, le 26 novembre 2023, le défenseur central ivoirien devrait être sur le banc.

La compo probable de l’OGC Nice

Gardien de but : M. Bulka

Défenseurs : M. Bard, V. Rosier, J-C Todibo,

Milieux de terrain : T. Louchet, M. Sanson, P. Rosario, M. Thuram, Y. Ndayishimiye

Attaquants : G. Laborde, E. Guessand

Remplaçants : T. Boulhendi, M. Dupé, D. Traoré, Claude-Maurice, J. Lotomba, A. Mendy, R. Perraud, J. Boga, T. Moffi, M. Balde, M. Ali Cho

La compo probable de Lyon

Gardien de but : A. Lopes

Défenseurs : C. Mata, Caleta-Car, Adryelson, N. Tagliafico,

Milieux de terrain : N. Matic, M. Caqueret, O. Mangala, Cherki

Attaquants : A. Lacazette, S. Benrahma

Remplaçants : L. Perri, J. Bengui, S. Diomandé, S. Kumbedi, P. Akouokou, Maitland-Niles, M. Baldé, M. Fofana, G. Orban, E. Nuamah