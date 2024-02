Mercato OM : Avant Brest, Longoria signe un milieu de terrain !

Avant le déplacement de son équipe à Brest dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, Pablo Longoria, le président de l’ OM, a annoncé la signature d’un milieu de terrain.

Mercato OM : Pablo Longoria sécurise un Minot

Trois jours après son match de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille retrouve le Championnat national avec un déplacement compliqué à Brest, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, la direction marseillaise a annoncé la signature d’un nouveau milieu de terrain.

En effet, l’OM a officialisé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel de Gaël Lafont. Une signature hautement symbolique. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain a inscrit 5 buts en 12 matches cette saison avec les U19 Nationaux de l’OM, qui sont en tête de leur groupe D et toujours en lice en Coupe Gambardella après avoir éliminé le Paris Saint-Germain.

Sacré champion de France U17 avec l’OM la saison passée, Gaël Lafont évolue aussi de temps en temps avec la N3 de Jean-Pierre Papin cette saison (7 matches et 1 but) et s’entraîne régulièrement avec l’équipe première de Gennaro Gattuso.

Communiqué officiel de l’OM de Gaël Lafon

Notre milieu de terrain du centre de formation a signé, ce vendredi 16 février, son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Gaël Lafont a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille.

Passé par le Burel FC avant de rejoindre notre club durant la saison 2016-17 dans le cadre du programme du OM Next Generation, Gaël Lafont, né à Aix-en-Provence le 7 juin 2006, a remporté le Championnat National U17 la saison passée sous le maillot olympien.

Cette saison, il évolue avec nos équipes N3 et U19 National, qui est en tête du groupe D et toujours en lice en Coupe Gambardella. Gaël Lafont est le premier joueur issu du programme OM Next Generation à signer un contrat professionnel avec l’OM.