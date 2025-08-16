ASSE-Rodez AF : Moueffek sonne déjà la révolte

Avant le deuxième match de l’ASSE en Ligue 2, face à Rodez AF, Aïmen Moueffek a sonné la révolte chez les Verts.

ASSE : La colère d’Eirik Horneland après Laval

L’ASSE avait été accroché par le Stade Lavallois à Laval, lors de la première journée de la Ligue 2. Elle avait réussi marquer trois buts lors de ce déplacement, mais en avait concédé trois également au stade Francis Le Basser. Ce qui avait soulevé la colère d’Eirik Horneland. « À Laval, nous avons concédé peu d’occasions, mais ils ont marqué trois fois. On doit faire mieux défensivement. Il y a encore trop d’espaces entre nos joueurs, les lignes sont trop étirées. Ce nul ne peut pas nous satisfaire », avait-il regretté.

Aïmen Moueffek : « Il faut rester concentré jusqu’au bout »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Aïmen Moueffek a appelé à plus de concentration, de solidarité défensive et d’efficacité. « Il faut rester concentrés jusqu’au bout, même si l’équipe d’en face n’a pas forcément le ballon. Les matchs se jouent souvent à rien. Ce n’est pas parce que l’équipe en face n’a pas le ballon qu’elle ne peut pas te mettre en danger. On l’a vu sur coup de pied arrêté et dans les dernières minutes à Laval », a-t-il demandé avant d’affronter Rodez AF, ce samedi (20 h).

ASSE-Rodez : La promesse de Moueffek aux supporters des Verts

Le milieu de terrain de l’ASSE a fini par une promesse aux milliers de supporters de Geoffroy-Guichard. « Après Laval, il y avait un peu frustration, on avait la possibilité d’aller chercher les trois points. […]. Nous avons appris des leçons dans cette rencontre. On va tout faire pour remporter ce match. On le doit au peuple vert, toujours fidèle et qui nous motive », a-t-il déclaré.