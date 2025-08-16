Mercato PSG : Luis Campos boucle un autre transfert !

Les dirigeants du PSG bouclent plusieurs dossiers pendant ce mercato estival. Un autre indésirable va prendre la direction de l’Angleterre dans les prochains jours.

Mercato PSG : Un indésirable s’éloigne du Paris SG

Le départ de Nordi Mukiele se confirme au PSG. Longtemps discret dans les discussions, le latéral droit va quitter Paris. Un accord a été trouvé, signe que le Paris SG poursuit son opération dégraissage. Pas de place pour les indésirables sous la direction de Luis Enrique. Le technicien parisien veut compter sur des joueurs en pleine forme pour cette saison.

Lire aussi : Mercato PSG : Un indésirable file vers le Qatar !

Avec Zabarny et Chevalier déjà enrôlés, le club veut désormais libérer de la place. Skriniar est parti. Kolo Muani prépare ses valises. D’autres restent en suspens : Renato Sanches, Marco Asensio, Carlos Soler, Ilyes Housni. La liste est lourde. Et Mukiele, revenu du Bayer Leverkusen, y figurait clairement. Mais plus pour longtemps.

À voir

Mercato FC Nantes : Francis Coquelin sous pression !

Lire aussi : Mercato PSG : transfert stoppé net, énorme revirement !

Selon Fabrice Hawkins, le défenseur file vers l’Angleterre. Destination : Sunderland. Le club, dirigé par Régis Le Bris et son directeur sportif François Ghisolfi, multiplie les paris sur d’anciens joueurs de Ligue 1. Mukiele s’ajoute donc au projet. Il a d’ailleurs reçu le feu vert pour voyager en Angleterre. Pour l’instant, aucun chiffre n’a filtré. L’indemnité de transfert reste inconnue. Des précisions devraient tomber rapidement.