Mercato RC Lens : Un milieu lensois visé par trois clubs anglais

Un milieu de terrain du RC Lens est dans les petits papiers de trois clubs de Premier League. Ce qui augure d’un mercato très animé pour le joueur convoité outre-Manche.

RC Lens : Salis Abdul Samed n’a pas retrouvé sa place de titulaire

Absent en janvier en raison de sa participation à la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), Salis Abdul Samed (23 ans) est revenu très vite à Lens. Il a été éliminé avec la sélection du Ghana, dès la phase de groupe. Mais le milieu défensif n’a pas retrouvé sa place dans l’équipe type. Il a fait trois apparitions, de respectivement une minute, 4 minutes et 19 minutes, depuis son retour à la Gaillette.

Le Marocain Neil El Aynaoui (22 ans) ou encore l’international Espoir français Andy Diouf (21 ans) lui sont préférés par Franck Haise. Avant de rejoindre sa sélection, l’international Ghanéen (5 sélections) avait pourtant été titulaire 14 fois en 17 matchs disputés en Ligue 1.

Le milieu ghanéen suivi de près par Brighton, Fulham et Wolverhampton

Malgré son temps de jeu réduit ces dernières semaines, Salis Abdul Samed est sur les tablettes de trois équipes du championnat britannique : Brighton, Fulham et Wolverhampton. Les scouts de ces clubs le suivent de près, à un peu plus de trois mois de l’ouverture officielle du mercato d’été. Il est supervisé par les recruteurs anglais, tout comme son coéquipier Andy Diouf, selon le journaliste Ekrem Konur, sur son compte Twitter.

Recruté à Clermont Foot à l’été 2022, contre 5 millions d’euros, le milieu de terrain ghanéen est lié au RC Lens jusqu’au 30 juin 2028. Sa cote a grimpé jusqu’à 18 millions d’euros en une saison et demie sous le maillot des Sang et Or.