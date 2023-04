Découvrez comment Achraf Hakimi a réagi aux excuses de Salis Abdul Samed après le carton rouge lors du match PSG - RC Lens du choc de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le PSG a remporté une belle victoire face au RC Lens (3-1) lors du choc de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Si cette rencontre a été marquée par les réalisations de Kylian Mbappé, Vitinha et Leo Messi, elle a également été marquée par une supériorité numérique, facilitant la tâche aux hommes de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Cependant, cette supériorité numérique a été provoquée par une faute grave de Salis Abdul Samed du RC Lens sur Achraf Hakimi du PSG. Après le match, Abdul Samed a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Une réaction qui a donné lieu à un échange plein de fair-play entre les deux joueurs.

Le Lensois a posté combien il était "Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon." Il a ensuite présenté ses excuses à son club et ses supporteurs en disant : "Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois.