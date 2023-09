Recrue estivale du RC Lens, Andy Diouf a pris une nouvelle décision forte concernant son avenir, plus précisément sa carrière.

RC Lens : Andy Diouf, sa deuxième cape avec les Espoirs de France repoussée

Milieu de terrain prometteur, Andy Diouf a été très convoité pendant le dernier mercato d’été, grâce à ses prestations remarquables avec le FC Bâle. Le RC Lens n’a pas hésité pour investir 14 M€ pour le recruter en Suisse. L’international Espoir français (1 sélection) a pris la place de Seko Fofana, transféré en Arabie saoudite (Al-Nassr), au sein de l'effectif nordiste. Titularisé par Franck Haise lors des trois premières journées de Ligue 1, Andy Diouf avait démarré la rencontre perdue à Monaco (3-0) sur le banc de touche. Il était entré à la place de Stijn Spierings, peu avant l’heure de jeu.

Formé au PSG puis au Stade Rennais, le natif de Neuilly-sur-Seine avait joué seulement 6 bouts de matchs (20 minutes de jeu cumulées) en Ligue 1 avec Rennes, entre 2020 et 2022, avant son départ en Suisse. Andy Diouf entame donc sa première véritable saison dans l’élite en France et il doit encore s’y adapter. Malgré tout, il avait été convoqué par Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Manque de pot pour la pépite du RC Lens, elle est touchée aux adducteurs et a quitté le regroupement des Bleuets, équipe intégrée pour la première fois en mars 2023.

Andy Diouf refuse la sélection du Sénégal et vise l'Équipe de France

Pendant que Thierry Henry compte sur lui, Andy Diouf intéresse également le sélectionneur du Sénégal. Il a été approché par le staff d’Aliou Cissé pour représenter le pays natal de son père. Mais il a refusé de rejoindre l’équipe A des Lions de la Teranga. « C’est vrai qu’ils m’ont approché, que ce soit moi, mon conseiller ou ma famille. Pour moi, c’est compliqué, car j’ai les deux cultures avec ma mère et mon père. Mais j’ai fait toutes les classes en France chez les jeunes. Donc forcément, l’objectif, c’est d’aller en Espoirs ou en A », a-t-il expliqué, dans un entretien accordé à RFI.