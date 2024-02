Mercato RC Lens : Deux cadres de Franck Haise visés par la Premier League

Franck Haise compte actuellement sur un effectif qui lui permet de réaliser d’excellents résultats avec le RC Lens. Mais l’été prochain risque de voir le technicien français perdre deux de ses hommes clés.

Mercato RC Lens : Andy Diouf et Salis Abdul Samed intéressent la Premier League

Andy Diouf et Salis Abdul Samed sont deux joueurs du RC Lens, qui évoluent au poste de milieu de terrain. Le premier est arrivé chez les Sang et Or l’été dernier en provenance du FC Bâle contre la somme de 14 millions d’euros. Le Franco-sénégalais est lié aux Lensois jusqu’en juin 2028. Quant au deuxième, il est au club depuis 2022 après avoir quitté Clermont contre 5 millions d’euros alors que son contrat s’étend jusqu’en 2028.

Devenus éléments clés du groupe de Franck Haise, les deux hommes suscitent l’intérêt de plusieurs clubs en Europe. Ils sont notamment courtisés dans l’un des plus grands championnats du monde, la Premier League anglaise. Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, trois clubs seraient intéressés par leurs services : Brighton, Wolverhampton et Fulham. Ces clubs apprécieraient leur profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les côtés du milieu de terrain.

Une très bonne affaire pour le RC Lens

Avec l’intérêt des trois clubs anglais pour ces deux joueurs, le Racing Club de Lens tient une belle occasion de réaliser une très bonne affaire. Joseph Oughourlian avait réussi à transférer Cheick Doucouré à Crystal Palace contre un peu plus de 22 millions d’euros en 2022. Reste à voir si la direction des Sang et Or laissera filer Andy Diouf et Salis Abdul Samed d’ici l’été prochain.