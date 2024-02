OM : Grosse tuile pour Gennaro Gattuso pour le déplacement à Brest

L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, a annoncé un problème inattendu pour le match de dimanche soir contre le Stade Brestois, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

OM : Gennaro Gattuso annonce le forfait d’un cadre avant Brest

Trois jours après son frustrant match nul (2-2) contre le Shakhtar Donetsk, en 16e de finale aller de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. En crise, l’équipe marseillaise va faire le déplacement dans l’une des enceintes les plus redoutées du championnat cette saison, le stade Francis Le Blé.

Face aux hommes d’Éric Roy, qui rêve d’enfoncer un peu plus les Marseillais, Gennaro Gattuso ne pourra pas encore compter sur un groupe au complet. En effet, le coach de l’OM a lui-même annoncé ce samedi qu’il sera privé de Jordan Veretout, Valentin Rongier, Pape Gueye, Bilal Nadir et Amir Murillo, blessés. Sans compter son capitaine Samuel Gigot, suspendu après son expulsion face au FC Metz la semaine passée. L’OM pourrait même se déplacer sans son gardien titulaire Pau Lopez.

« Murillo et Rongier ne sont pas disponibles, Veretout non plus. Pau (Lopez) a un petit problème, on doit évaluer ça », a déclaré le technicien italien devant la presse ce samedi. Une décision sera prise dans les prochaines heures pour le portier international espagnol. Pour autant, Gattuso pourrait en revanche récupérer certains joueurs qui étaient absents jeudi soir à Hambourg.

Jean Onana et Ulisses Garcia alignés contre Brest

Absent lors des trois dernières rencontres, Jordan Veretout devrait être trop juste pour effectuer le déplacement à Brest dimanche. Victime d’une blessure musculaire après la réception de Monaco fin janvier, le milieu de terrain de 30 ans est donc sur le flanc depuis trois semaines. Face au 4e de Ligue 1, l’OM devrait ainsi se passer d’un titulaire dans son entrejeu.

D’après les informations du journal La Provence, l’international français, trop juste, ne devrait même pas figurer dans le groupe de Gattuso pour le déplacement à Brest. Mais pour ce duel face aux Bretons, le successeur de Marcelino pourra cependant compter sur Jean Onana et Ulisses Garcia, qui n’étaient pas qualifiés en Ligue Europa.