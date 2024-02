Mercato OM : Flash ! Gennaro Gattuso viré après Brest ?

Gennaro Gattuso pourrait ne pas terminer la saison sur le banc de l’OM. L’entraîneur italien pourrait même être licencié après le match contre le Stade Brestois, dimanche soir.

Mercato OM : Gennaro Gattuso en grand danger à Marseille ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Gennaro Gattuso pourrait quitter le banc de l’Olympique de Marseille avant cette date. Arrivé en septembre passé après la démission surprise de Marcelino, le technicien italien ne parvient pas à faire l’unanimité depuis ses débuts.

Si bien que son départ est déjà dans l’air. Les supporters marseillais, frustrés par une série de six matches sans victoire, commencent à perdre patience et réclament un changement. L’ancien coach de l’AC Milan a lui-même exprimé son désarroi face aux difficultés actuelles de l’équipe phocéenne.

« Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe », a confié Gattuso à Canal+ après le match nul contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Des propos inquiétants qui alimentent davantage les rumeurs sur un possible remplacement du Calabrais.

Selon plusieurs sources proches de l’OM, le bilan contrasté de Gennaro Gattuso pourrait pousser Pablo Longoria à le virer en cas de défaite à Brest dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. D’ailleurs, le coach de 46 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Gennaro Gattuso de retour en Italie

Alors qu’un départ de Gennaro Gattuso est évoqué sur la Canebière, le journaliste Antonio Petrazzuolo a dévoilé que l’entraîneur italien pourrait finalement rester en poste jusqu’à la fin de la saison, mais ne devrait pas rempiler. Le média Calcio In Pillole confirme l’information et ajoute que l’ancien coéquipier de Paulo Maldini ne se plairait pas à Marseille et qu’il voudrait quitter l’OM au terme de la saison.

Toujours selon la même source, Gattuso devrait même rejoindre le Torino, qui recherche le successeur d’Ivan Juric. Les dirigeants du club italien et le clan Gattuso se seraient déjà mis d’accord pour une arrivée cet été.