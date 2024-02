Mercato PSG : Un crack monumental arrive pour remplacer MbappÃ©

Bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Alors que Kylian Mbappé a annoncé son départ pour cet été, un crack va débarquer pour renforcer le collectif de Luis Enrique.

Mercato PSG : Xavi Simons pour remplacer Mbappé ?

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, les rumeurs enflent sur sa succession au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain la saison prochaine. De grosses stars comme Victor Osimhen, Marcus Rashford, Mohamed Salah et Rafael Leao sont évoquées ces derniers jours. Mais le départ de Mbappé pourrait également ouvrir la voie à un crack monumental au PSG : Xavi Simons.

Rapatrié cet été par le PSG après une saison exceptionnelle au PSV Eindhoven, le milieu offensif de 20 ans a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et le jeune international néerlandais illumine de tout son talent la Bundesliga. Auteur de 8 buts et 9 en 31 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons porte l’équipe de Marco Rose en championnat et en Ligue des Champions.

Si des rumeurs ont récemment annoncé que le compatriote de Memphis Depay était en réalité prêté à la formation allemande pour 18 mois, le journal Bild assure qu’il n’en est absolument rien et que le Paris SG s’apprête à repêcher son Titi en vue de la succession de Kylian Mbappé. Une nouvelle confirmée ce dimanche par un haut responsable de l’écurie du groupe Red Bull.

« À la fin de la saison, il rentre à Paris

Avec l’annonce du départ de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre à la fin de la saison, les dirigeants du RB Leipzig se montrent désormais sceptiques sur leurs chances de convaincre leurs homologues du Paris Saint-Germain de prolonger le prêt de Xavi Simons durant l’exercice 2024-2025.

Ce dimanche, Rouven Schröder, le directeur sportif du club de Loïs Openda, a confirmé que Simons ne restera pas au club au-delà de son prêt, même s’ils tenteront de négocier et convaincre le PSG.

« Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi soit là. À la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons donc l’occasion de redemander son prêt cet été », a déclaré le dirigeant allemand au micro de Sky Allemagne, avant d’avouer que « cela va dépendre de la façon dont Paris s’alignera après Mbappé. »

Lié au PSG jusqu’en juin 2027, le natif de Rotterdam pourrait donc réintégrer l’équipe de Luis Enrique avec un rôle prépondérant sur le terrain.