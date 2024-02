Mercato PSG : Nasser Al Khelaïfi s’active pour l’une de ses priorités

Les effets collatéraux du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain font trembler le FC Barcelone. Nasser Al Khelaïfi se prépare à envoyer un gros dans la fourmilière en Catalogne.

Mercato PSG : Nasser Al Khelaïfi et le rêve Gavi

Nasser Al Khelaïfi connaît déjà la nouvelle qui a chamboulé tous ses plans, un secret de polichinelle que l’on voyait venir depuis la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain il y a sept saisons. Le Qatari doit désormais faire amende honorable pour se rendre à l’évidence pour Kylian Mbappé et a déjà un plan pour faire face à son départ. L’une des priorités du dirigeant qatari le conduit sur les traces de Gavi, du côté du FC Barcelone.

Même si Mbappé et Gavi ne partagent pas la même position, le PSG a besoin de nouveaux visages dans son vestiaire, comme cela a été évident depuis que l’empire monétaire qatari a installé son siège dans la capitale française. Depuis, et chaque été, le flot de footballeurs ne cesse de circuler au Parc des Princes. Le Real Madrid pourrait désormais être le déclencheur pour que le PSG s’en prenne à Gavi, en partie parce qu’il est responsable du déménagement attendu de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole.

Pour le Barça, Gavi est intouchabl

En grande difficulté financière, le FC Barcelone de Xavi Hernandez a besoin d’argent pour stabiliser ses caisses. Et même avec ce panorama, la direction du club catalan a clairement indiqué que « Gavi est intouchable ». Un message qui semble être destiné plus aux supporters barcelonais pour qu’ils ne paniquent pas. On le sait déjà, c’est presque toujours le footballeur qui a le dernier mot, même s’il est presque improbable de voir le jeune milieu espagnol accepter de quitter le Barça.

Au total, il faudra attendre l’ouverture du marché des transferts, mais presque personne ne doute que le PSG, dirigé par Al-Khelaïfi, mettra tout en œuvre pour retirer le gros poignard que représente le départ de Mbappé.