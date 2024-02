ASSE : Pourquoi Saint-Etienne – Annecy s’annonce comme un match-piège

Olivier Dall’Oglio a prévenu son équipe, avant la rencontre entre l’ASSE et Annecy, qu’il annonce comme un match-piège.

Saint-Etienne signent 2 belles victoires, mais ne doit pas s’enflammer !

L’ASSE accueille son voisin du FC Annecy, samedi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 2. Les Verts sont dans une dynamique positive avant cette rencontre. Ils ont étrillé Troyes à domicile (5-0) et se sont offert Angers SCO (0-3), au stade Raymond Kopa. Les Angevins étaient pourtant invaincus à domicile cette saison. Ils étaient sur une série de 12 matchs sans défaite, soit 10 victoires et 2 nuls sur leur terrain.

C’est donc un gros coup que Saint-Etienne a réussi en infligeant une défaite au SCO en Anjou. Et grâce aux points pris à Angers, les Verts se sont hissés à la 5e place au classement. Ils n’ont plus que 8 points de moins que leur dernier adversaire, qui reste toujours le dauphin de l’AJ Auxerre, en tête de la Ligue 2.

Après la deuxième victoire consécutive de son équipe, Olivier Dall’Olgio a demandé à ses joueurs de ne surtout pas s’enflammer, car le championnat est encore long (il reste 13 journées). L’ASSE (38 points) doit donc poursuivre sa série, afin de rester dans le top 5, car l’AC Ajaccio (37 points), le SM Caen (36 points), Rodez AF et Amiens (35 points) sont en embuscade.

Dall’Olgio : Saint-Etienne – Annecy « est loin dêtre une formalité »

L’entraineur des Stéphanois à mis son équipe en garde contre leur prochain adversaire. « Annecy ? C’est le match-piège par excellence », a-t-il prévenu. Selon les explications du coach, ce n’est pas parce que Saint-Etienne a marqué 8 buts sans en concéder un seul, en deux journées, que le match contre les Annéciens va être une formalité. « En réalité, c’est loin d’être une formalité », a-t-il rappelé à l’ordre.

Olivier Dall’Oglio se méfie sincèrement de cette rencontre qui tombe après deux succès éclatants de son équipe. « C’est plus ce genre de match-là que je crains », a-t-il avoué. Pour rappel, le FC Annecy est 19e et relégable avant d’affronter Saint-Etienne. L’équipe de Laurent Guyot a perdu ses deux derniers matchs, contre Concarneau et Auxerre. Elle a concédé 5 buts sans en marquer. Elle aura donc à coeur de renouer avec la vcitoire, afin de sortir de la zone rouge.

Alexy Boseti, attaquant du club haut-savoyard, n’avait pas caché sa frustration et son inquiétude après la dernière défaite. Il avait déclaré sur La Chaîne L’Équipe : « C’est frustrant […], il faut vite gagner parce que ça va devenir très inquiétant ».