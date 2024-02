OL : Deux retours à l’entrainement de Lyon, avant Metz

Absents ces dernières journées, deux défenseurs de l’OL ont fait leur retour à l’entraînement, ce lundi, pour préparer le match contre Metz.

Henrique et Lovren retrouvent le groupe de Lyon à l’entraînement

Déjà bien étoffé depuis le mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais a récupéré Dejan Lovren (34 ans) et Henrique (29 ans). Les deux défenseurs blessés ces dernières semaines ont fait leur retour à l’entraînement de l’équipe de Lyon, ce lundi. Les Gones ont en effet retrouvé le Groupama training-center, après deux jours de repos. Le Croate et le Brésilien ont rejoint le groupe de Pierre Sage pour préparer le déplacement de Lyon à Metz, vendredi, d’après les informations du site spécialisé Olympique et Lyonnais.

Les deux équipes s’affrontent en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, dès vendredi (21h) au stade Saint-Symphorien. Le retour de Henrique est une bonne nouvelle pour l’entraineur des Gones, car Nicolas Tagliafico (31 ans) est suspendu pour le match en Moselle. Il pourrait donc prendre la place du champion du monde argentin, s’il est totalement guéri. Victime d’une blessure musculaire, l’arrière gauche brésilien a manqué les trois derniers matchs de l’OL.

Corentin Tolisso toujours à l’infirmerie de Lyon !

Contrairement à ses deux coéquipiers, Corentin Tolisso est toujours à l’infirmerie. Touché à l’Ischio-jambier contre Montpellier au stade de la Mosson et sorti (à la 44e minute) au profit de la recrue Orel Mangala, le milieu de terrain français est incertain pour le match contre les Messins, dans 4 jours. Néanmoins, Pierre Sage n’a pas d’inquiétude à se faire.

Il a plusieurs joueurs à disposition dans l’entrejeu. En plus de Mangala, il peut compter sur Nemanja Matic, Maxence Caqueret, Paul Akouokou, Ainsley Maitland-Niles ou encore Johann Lepenant. Le dernier est revenu d’une longue blessure au genou et a rejoué avec la réserve de Lyon, samedi.