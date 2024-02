ASSE : La victoire de Saint-Etienne a Angers a laissé des séquelles

L’éclatante victoire de Saint-Etienne à Angers (3-0) a laissé quelques traces au sein de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Une blessure est déplorée, en plus d’une alerte.

ASSE : la blessure d’Aïmen Moueffek semble grave

Rentrée d’Angers avec les trois points de la victoire en poche, l’AS Saint-Etienne peut avoir des inquiétudes. Aïmen Moueffek est touché à la cuisse droite et ça semble grave, selon le premier point médical d’Olivier Dall’Oglio. « La blessure d’Aïmen Moueffek n’est pas une bonne nouvelle », s’est-il inquiété, dans des propos rapportés par Evect.

D’après la précision du coach des Verts, il est touché « sur le haut de la cuisse, sur l’attache ».

Il faudra atteindre les résultats des examens pour avoir plus de précisions sur la blessure et la durée de l’indisponibilité du milieu de terrain. Titulaire au coup d’envoi du match contre Angers SCO, il avait joué seulement une quinzaine de minutes avant de céder sa place Florian Tardieu.

Simple alerte pour Anthony Briançon

En plus d’Aïmen Moueffek, Anthony Briançon n’avait pas terminé le match. Il a été sorti à la 70e minute, en cédant sa place à Dylan Batubinsika, qui est revenu fraîchement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Contrairement au Franco-Marocain, le capitaine des Verts a eu « une petite alerte ». Olivier Dall’Oglio indique qu’il l’a sorti pour ne pas prendre de risque. Surtout qu’il avait des joueurs « capables de prendre le relais et qui ont très bien fini la rencontre ».

Si l’on en croit les assurances du patron du staff technique de l’équipe stéphanoise, Anthony Briançon devrait tenir sa place de leader dans la défense de l’ASSE, face au FC Annecy, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard.