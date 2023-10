Vainqueur de l'ESTAC Troyes dans l'Aube (1-0), l'ASSE peut remercier le buteur Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain était monté aux avants-postes.

ASSE : Aïmen Moueffek donne la victoire aux Verts contre l'ESTAC Troyes

Et de trois ! L'AS Saint-Étienne a signé une troisième victoire consécutive en Ligue 2, en battant l'ESTAC Troyes au stade de l'Aube samedi (1-0). Très imprécises, les deux équipes se sont départagées dans les dernières secondes lors de la 9ème journée. Sur une ultime offensive des Verts, Aïmen Moueffek décide de monter aux avants-postes. Le milieu central se positionne au point de penalty et reprend de la tête un centre de Mathieu Cafaro. Son coup de casque, décroisé, trompe un Nicolas Lemaître coupable d'une faute de main.

Le but est improbable, mais il donnera au final les 3 points de la victoire à l'AS Saint-Étienne. « Ça fait plaisir un but comme ça » réagit d'abord à chaud l'unique buteur de la partie, en zone mixte. « Il y a forcément plus d’émotions quand c’est le but de la gagne et qu’il arrive en fin de match. On est sur une troisième victoire à l’extérieur, c’est important ».

Aïmen Moueffek livre la recette de son but

Laurent Batlles ne s'attendait sans doute pas à voir son jeune milieu de terrain, âgé de 22 ans, inscrire le seul but du match. Entré en jeu à la place de Stéphane Diarra à la 77ème minute, il n'avait pas encore été décisif cette saison. Le moment a été bien choisi. « Il y a ce ballon qui arrive sur le côté sur Cafi’ (Mathieu Cafaro), je monte aux avants-postes pour faire le nombre et je tente ma chance. Je la croise et avec de la réussite ça rentre » décrypte Moueffek après la rencontre.

Grâce à ce troisième succès de suite, le troisième à l'extérieur, l'équipe de Batlles pointe à la septième place avec 14 points. Surtout, elle met désormais la pression sur les clubs jouant la montée en Ligue 1, comme Grenoble (2ème, 19 points) ou Auxerre (3ème, 18 points). Les Verts ont un match de retard, à disputer contre Dunkerque (18ème, 6 points) à domicile le 4 octobre.