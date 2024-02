Mercato PSG : Al-Khelaïfi confirme le départ de Mbappé « à 100% »

Plus aucun doute n’est possible. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l’issue de la saison en cours. Nasser Al-Khelaïfi aurait lui-même confirmé la nouvelle.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid

Après sept saisons bien remplies, Kylian Mbappé va quitter les rangs du Paris Saint-Germain au terme de l’exercice 2023-2024. D’après RMC Sport et plusieurs autres médias, l’ancien prodige de l’AS Monaco a annoncé sa décision à son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers parisiens.

Même si l’information n’a pas encore été validée par un communiqué officiel du club de la capitale, il ne fait plus aucun doute que Mbappé ne sera plus un joueur de Luis Enrique la saison prochaine. Dans son édition du jour, le journal Marca a révélé que l’international français a d’ores et déjà signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, en faveur du Real Madrid.

Contrairement à la fortune qu’il gagnait au PSG, Kylian Mbappé va toucher un salaire compris entre 15 et 20 millions d’euros net en Espagne, plus des bonus. Si une prime à la signature de 100 millions d’euros était initialement annoncée, Florentino Pérez devrait finalement verser 50 millions d’euros à l’enfant de Bondy.

« S’il avait continué au Paris Saint Germain, Mbappé aurait touché plus de 2 fois ce qu’il va toucher à Madrid la saison prochaine », précise le média madrilène. Pour beaucoup, cela ne fait aucun doute, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Et Nasser Al-Khelaïfi en est désormais totalement convaincu.

Nasser Al-Khelaïfi a informé l’émir du Qatar du départ

Depuis le début de la semaine dernière, chaque jour qui passe éloigne un peu plus Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Ainsi, le quotidien espagnol A rapporté que Nasser Al-Khelaïfi se serait envolé pour Doha le week-end passé et aurait personnellement confié à l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, que le départ de Mbappé était bouclé à « 100%. »

D’après les derniers renseignements du journaliste Pedro Almeida, les détails de l’arrivée du protégé de Luis Enrique au Real Madrid auraient d’ores et déjà été réglés, et le vice-champion du monde 2022 sera bien un joueur de la formation espagnole l’année prochaine.