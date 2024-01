Convoqué pour défendre les couleurs du Cameroun à la CAN, François Régis Mughe a décliné cette convocation. Les motivations derrière ce choix sont connues.

OM : François Régis Mughe, un refus motivé par des soucis personnels

C’est une décision qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Sélectionné avec l’équipe nationale du Cameroun pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), François Régis Mughe a finalement surpris en déclinant cette convocation. Même si cet appel représentait pour le jeune attaquant camerounais une belle occasion de défendre les couleurs de son pays au plus grand tournoi africain, il a finalement fait le choix de rester à l’OM durant cette période de l’année. Sa décision suscite alors diverses interrogations.

Quelles sont les réelles motivations qui ont poussé le jeune jouer à refuser de représenter sa nation lors de cette compétition continentale qui aura lieu le 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire ? Certains médias avançaient que François Régis Mughe aurait choisi de décliner sa convocation en équipe nationale, car il aurait obtenu une garantie de Gennaro Gattuso sur son temps de jeu pendant la compétition. Cette information a rapidement été démentie par L’Équipe. Pour sa part, La Provence explique que la décision prise par François Régis Mughe de rester à l’OM durant la CAN 2023 est en réalité motivée par des « soucis personnels ». Le jeune attaquant aurait pris la décision de décliner sa convocation en raison de ses rapports difficiles avec sa fédération.

François Régis Mughe bientôt sanctionné ?

À noter que par ce refus de participer à la CAN, François Régis Mughe s’expose à de lourdes sanctions. En plus d’une fracture durable avec sa sélection nationale et les supporters, le jeune attaquant de l’OM pourrait être écarté des terrains tant que le Cameroun poursuit son parcours à ce tournoi africain.

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) est en effet dans son droit de saisir la FIFA en réclamant une telle suspension du joueur. Reste à savoir si l’instance présidée par Samuel Eto’o optera pour cette mesure. L’histoire montre que la Fécafoot n’a toujours pas opté pour cette approche, même si la donne risque de changer avec François Mughe. Les semaines à venir permettront d’être fixé sur ce dossier.