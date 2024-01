Le verdict est tombé pour Youcef Atal. Jugé pour « provocation à la haine à raison de la religion », il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice. Son départ de l’OGC Nice se dessine.

OGC Nice : Youcef Atal condamné à 8 mois de prison avec sursis

Jugé le 18 décembre dernier, Youcef Atal était en attente du verdict du tribunal correctionnel de Nice, prévu ce mercredi 3 janvier. Et il est tombé comme un couperet pour lui. Le défenseur de l’OGC Nice a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Le Tribunal l’a reconnu coupable de « provocation à la haine à raison de la religion ».

Selon les informations relayées par RMC Sport, « le tribunal estime que sont caractérisés avec certitude les liens entre la vidéo de ce prédicateur et le territoire français ». La procureure avait requis 10 mois de prison avec sursis à contre le joueur des Aiglons, qui s’en sort avec une décision plus clémente. Néanmoins, il aurait décidé de faire appel de ce verdict. Et il a 10 jours pour le faire.

Mercato OGC Nice : Youcef Atal bientôt libéré par le Gym ?

A noter que le l’international Algérie (29 sélections) était absent ce mercredi au Tribunal. Il est actuellement avec la sélection d’Algérie en vue de disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Quelle que soit la suite de l’appel de Youcef Atal, il est fort probable qu’il ne rejoue plus avec l’OGC Nice. Tout simplement parce qu’il est en fin de contrat en juin 2024 et le club niçois cherche à se séparer de lui cet hiver.

Pour rappel, Youcef Atal avait relayé sur son compte Instagram, une vidéo d’un prédicateur palestinien, qui appelait à « un jour noir sur les juifs », relativement au conflit entre Israël et le Hamas. C’était 5 jours après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. L’arrière droit de l’OGC Nice n'a plus joué avec le Gym depuis sa publication. Il est suspendu par le club azuréen « jusqu'à nouvel ordre ». Youcef Atal a des touches en Turquie. Le Besiktas et Trabzonspor s'intéressent à son profil. AstonVilla également serait à l'affut pour le recruter.