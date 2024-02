Mercato PSG : Après Mbappé, le Real prépare un autre coup tordu

Grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG à l’issue de la saison, le Real Madrid penserait à un autre coup XXL au Paris SG.

Mercato PSG : Le Real Madrid veut dépouiller le Paris SG après Kylian Mbappé

Visiblement, le Real Madrid compte bien se renforcer au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Déjà annoncé comme le grand favori pour accueillir librement Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers, le club espagnol aurait également des vues sur Achraf Hakimi.

Très proche de Mbappé, le latéral droit souhaiterait lui aussi quitter le PSG à l’issue de la saison. Né à Madrid et formé à la Castilla, l’international marocain rêve toujours de s’imposer au Real Madrid et serait donc ouvert à un retour chez les Merengues l’été prochain.

Son arrivée pourrait permettre au Real de préparer de la succession de Dani Carvajal, dont le contrat expire en 2025. Mais ce n’est pas tout puisque Florentino Pérez rêverait d’un autre très gros coup au Paris SG.

Le Real Madrid veut également chiper Luis Campos au Paris SG

En effet, selon les informations du journaliste André Onrubia Ramos, Luis Campos pourrait faire les frais du départ de Kylian Mbappé. Si le dirigeant portugais veut poursuivre son travail de conseiller football jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’en juin 2025, l’échec de la prolongation de Mbappé pourrait lui coûter son poste au PSG.

« Le propriétaire du Paris Saint-Germain estime que Campos est l’un des responsables de la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale », explique le journaliste du quotidien AS. Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui assure que l’idée de voir Luis Campos « revenir au Real Madrid, où il est déjà passé en 2010 et 2013, et ainsi suivre Kylian Mbappé est donc une réelle possibilité. »

De son côté, le journal Le Parisien indique qu’un départ de Luis Campos n’est pas à l’ordre du jour au PSG. « Il est évident que Campos a toujours un rôle à jouer, car le PSG doit remplacer Mbappé par de multiples nouveaux joueurs », explique le média régional.