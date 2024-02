ASSE : De mauvaises nouvelles à Annecy avant d’affronter Saint-Etienne

Les nouvelles en provenance d’Annecy ne sont pas bonnes. L’équipe annécienne serait fortement diminuée avant son déplacement à Saint-Etienne.

Saint-Etienne fait le plein de confiance avant Annecy

L’AS Saint-Etienne a fait un grand bond au classement de la Ligue 2 avant de recevoir le FC Annecy, en ouverture de la 26e journée de Ligue 2, samedi (15h). Les Verts ont laminé Troyes (5-0) à Geoffroy-Guichard, puis se sont imposés face à Angers au stade Raymond Kopa (0-3). Ces deux précieuses victoires ont ramené la confiance et la sérénité au sein de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, avant d’affronter celle de Laurent Guyot.

Mais la mauvaise nouvelle chez les Verts est la blessure (rechute) d’Ibrahima Wadji. L’avant-centre a ressenti une douleur musculaire à la cuisse, lors de la séance d’entraînement de vendredi dernier, et avait été forfait pour le match contre Angers SCO. Aïmen Moueffek est également touché sur le haut de la cuisse et est incertain contre Annecy.

Trois absents et un joueur incertain dans l’équipe d’Annecy

Cependant, il y a plus d’absents dans l’équipe du FC Annecy. Trois joueurs blessés sont déjà indisponibles pour le déplacement à Saint-Etienne, selon But Football Club. Ce sont : Thibault Delphis (défenseur central), Martin Adeline (milieu de terrain) et Goteh Ntignee (arrière gauche). Il y a également un joueur incertain, François Lajugie (défenseur central).

En revanche, Laurent Guyot récupère Yacouba Barry et Vincent Pajot. Suspendus lors du match perdu contre l’AJ Auxerre (0-2), la semaine dernière, les deux milieux défensifs font leur retour. Le FC Annecy va débarquer dans le Forez avec une équipe évidemment diminuée.

ASSE : Dall’Oglio se méfie de l’équipe de Guyot

C’est naturellement une mauvaise nouvelle pour les Annéciens, mais ce n’est pas forcément une bonne pour l’ASSE. Les Verts devront s’appuyer sur leur propre valeur ou force pour tenter d’enchaîner une troisième victoire et non sur les absences dans le camp adverse. Bien au contraire, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio devrait se méfier du FC Annecy qui joue sa survie en Ligue 2, chaque journée.

Le coach des Stéphanois avait justement prévenu ses joueurs, pour éviter de regarder de haut leur adversaire, actuel 19e et avant dernier au classement. Selon lui, la rencontre avec Annecy se présente comme un match-piège. « C’est plus ce genre de match que je crains […]. C’est loin d’être une formalité », avait-il averti après la victoire à Angers.