Mercato OM : La première sortie très musclée de Jean-Louis Gasset

Présenté officiellement à la presse ce mardi, le nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a eu des mots très forts pour la seconde partie de saison de l’équipe phocéenne.

Jean-Louis Gasset a soif de victoire à l’OM

Devant la presse, Jean-Louis Gasset aborde plusieurs sujets notamment les défis qu’il va relever à l’Olympique de Marseille qui traverse une crise de résultats. Il a indiqué qu’il doit d’abord rassurer les joueurs. Cela passe par une bonne communication. Ainsi, les joueurs vont retrouver la confiance et faire efficacement face à leurs adversaires.

« On a vu des équipes se refaire la cerise en un mois. Il faut croire. Il faut croire qu’en quatre jours on peut remettre le pied à l’étrier », a déclaré le technicien italien. Gasset est prêt à conduire l’équipe vers une bonne place en championnat. Il promet de meilleurs résultats aux dirigeants du club et aux supporters.

« Je vais faire tout mon possible pour faire la meilleure fin de saison possible. Il y a des discussions devant tout le monde et il y a des discussions plus personnelles où je suis plus agressif avec les gens parce qu’ils ne donnent pas assez », a promis Gasset.

Jean-Louis sait gérer la pression

Jean-Louis Gasset trouve que la pression est intense à l’OM, mais il est déterminé à relever de nouveaux défis. « Il faut faire un bon parcours en Coupe d’Europe. D’abord contre le Shakhtar qui est une bonne équipe malgré des difficultés. En championnat, on doit retrouver une place plus alléchante que la neuvième », a expliqué Gasset.

L’Olympique de Marseille affrontera le Shakhtar en Coupe d’Europe jeudi prochain. Ce sera le premier test pour Jean-Louis Gasset.