Le départ de Gennaro Gattuso de l’OM et l’arrivée imminente de Jean-Louis Gasset suscitent de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Mercato : Jean-Louis Gasset annoncé à l’OM

L’Olympique de Marseille veut se séparer de son entraîneur Gennaro Gattuso. L’Italien va quitter l’OM quelques mois seulement après son arrivée. Pour le remplacer, les dirigeants du club phocéen ont ciblé le technicien français Jean-Louis Gasset.

Les négociations sont en cours entre les deux camps. Gasset est libre depuis sa démission du poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire pendant la Coupe d’Afrique des Nations.

Le champion d’Afrique 2024, Sébastien Haller s’est prononcé sur l’arrivée de son ancien sélectionneur sur le banc de l’OM. Selon lui, Jean-Louis Gasset a les armes nécessaires pour donner un nouvel élan à l’Olympique de Marseille qui traverse actuellement une crise de résultats.

Il a loué les qualités de Gasset sur la chaine L’Equipe Tv. « Coach Jean-Louis Gasset, humainement, c’est comme le papy ! Il est assez bienveillant, gentil, il prend le temps de discuter, il est posé et parle calmement. Il va être entouré de son staff, qui va gérer les choses tranquillement. Cela passe par le dialogue et la relation humaine », a déclaré Sébastien Haller, sauveur de la Côte d’Ivoire lors de la finale de la CAN 2023.

💬@HallerSeb : "humainement, c'est comme un papy."



Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, sur le banc de l'@OM_Officiel ? L'attaquant des Éléphants nous donne son avis.🧐#EDC pic.twitter.com/1Alobm88Xv — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 19, 2024

Gannaro Gattuso quitte l’OM

Entre Gennaro Gattuso et l’OM, le divorce est consommé. Selon les dernières informations, l’Italien aurait informé les dirigeants marseillais qu’il n’est plus l’homme de la situation. Son départ est acté et le club attend son nouvel entraîneur, qui pourrait être Jean-Louis Gasset.