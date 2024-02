ASSE : Angers tire son chapeau à Saint-Etienne

L’entraineur d’Angers SCO a reconnu la supériorité de Saint-Etienne, lors de la défaite de son équipe (3-0), la semaine dernière.

Dujeux : « On a perdu logiquement face à une belle équipe de Saint-Etienne »

Angers SCO n’a rien à redire sur la large victoire de Saint-Etienne sur Angers, samedi lors de la 25e journée de Ligue 2. L’entraineur du club de Maine-et-Loire a reconnu le mérite des Verts sur ce match. Les Stéphanois ont dominé leurs adversaires, qui étaient pourtant invaincus au stade Raymond Kopa, cette saison. En 12 matchs consécutifs disputés sur leur terrain, les Angevins étaient sur une série de 2 nuls et 10 victoires de suite. « On a perdu logiquement face à une belle équipe de l’ASSE », a admis Alexandre Dujeux, sur beIN Sports.

Le second but de l’ASSE a fait mal au SCO

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a fait chuter le deuxième du classement, grâce à un doublé de sa recrue hivernale Irvin Cardona en l’espace de deux minutes (42 et 44e) et un but contre son camp de Jordan Lefort (64e). Selon l’analyse du coach du SCO, c’est le second but des Verts, sur un coup de pied arrêté, juste avant la mi-temps, qui leur a coupé l’herbe sous les pieds. « Celui-là, il fait très mal face à une belle équipe de Saint-Étienne », a-t-il souligné.

Saint-Etienne peut-elle enchaîner après Angers ?

Après ce coup de massue, son équipe n’a pas eu les ressources physiques et mentales pour revenir dans le match, bien que poussée par son public. Notons qu’il y a eu plus de 15 000 spectateurs à Raymond Kopa, lors de la venue de Saint-Etienne. Ayant mis fin à la longue série d’invincibilité d’Angers, les Verts doivent poursuivre la leur. Ils ont rendez-vous avec le FC Annecy, au stade Geoffroy-Guichard, samedi (15 h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 2.