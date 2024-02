Stade Rennais : Julien Stéphan rêve d’une remontada contre Milan

Avec 3 buts à remonter, les Stade Rennais doit faire un exploit face à l’AC Milan pour passer en 8e de finale de la Ligue Europa, mais Julien Stéphan y croit.

Stade Rennais-Milan : Julien Stéphan espère une remontée de Rennes

Julien Stéphan s’est présenté en conférence de presse, confiant, avant le match retour contre l’AC Milan, jeudi soir au Roazhon Park. Son équipe a certes perdu le match aller (3-0) en Lombardie, mais il rêve d’un exploit ou d’une remontada, avec le soutien du public de Rennes. « Ce n’est pas terminé. On va jouer notre chance à fond », a-t-il déclaré, à quelques heures du match. Il faut en effet un renversement de situation incroyable de la part de l’équipe du SRFC, pour sortir le Rossoneri.

Pour se donner les moyens de faire douter les Milanais, Julien Stéphan pense que le scénario idéal est que son équipe emballe le match, dès le coup d’envoi. Concrètement, elle doit « créer les conditions » pour un début de match conquérant.

Julien Stéphan : « Il faut toutes les planètes alignées »

Dans ce cas de figure, Julien Stéphan est certain que le Stade Rennais doit se concentrer que sur lui. « On va s’occuper de nous, créer les conditions pour emballer la rencontre, construire notre histoire sur ce match », a-t-il indiqué. Le coach des Rouge et Noir attend que son équipe se laisse aller dans « une forme de folie » pour réussir à renverser Milan.

Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri devront se montrer très efficaces en attaque, et la défense doit rester solide en même temps. Car Rennes doit évidemment marquer des buts et ne pas en prendre. Il faut encore une dernière condition pour que le club breton réussisse son coup. « Il faut toutes les planètes alignées », selon Julien Stéphan.