FC Nantes : Jocelyn Gourvennec reçoit une très bonne nouvelle !

Jocelyn Gourvennec doit relancer le FC Nantes face au FC Lorient lors de la 23e journée de Ligue 1. Mais avant ce match programmé samedi prochain, l’entraîneur des Canaris reçoit une très bonne nouvelle.

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec récupère Alban Lafont

Absent lors de la défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain pour raison de blessure, Alban Lafont sera de la partie lors du déplacement des Canaris à Lorient. Le gardien de but a dû passer des examens en début de semaine pour être fixé. Il y a finalement eu plus de peur que de mal pour l’homme fort de Jocelyn Gourvennec. Selon Ouest-France, les examens ont été rassurants et révèlent que la lésion ne serait pas grave. Ce qui a d’ailleurs permis à Lafont de reprendre tranquillement les entraînements mercredi.

Alban Lafont est donc apte à faire son retour dans les buts nantais lors du voyage à Lorient, un match important pour la montée. Lors de la précédente journée, il avait été remplacé dans les buts par Rémy Descamps. C’est une bonne nouvelle pour Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur de Nantes, qui compte sur son portier pour réaliser une bonne performance face aux Merlus, dans un match important pour le maintien en Ligue 1.

Nantais et Lorientais se suivent au classement respectivement à la 16e et à la 15e place de Ligue 1, à égalité de points (22 points). Si les Canaris n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, les Merlus peuvent se réjouir d’être vaincus lors de leurs quatre derniers matchs.