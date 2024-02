Mercato PSG : Real, la vérité sur la prime à la signature de Mbappé

Sauf énorme revirement de dernière minute, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Les détails de sa prime à la signature ont fuité.

Mercato PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, comme une évidence

Après avoir annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi et à ses partenaires du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid. Ces dernières heures, le média Relevo a révélé qu’au sein de la direction du club de la capitale française, tous sont convaincus que le Champion du monde 2018 va défendre les couleurs des Merengues la saison prochaine.

Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique se seraient d’ailleurs fait une raison et travailleraient déjà sur la succession de l’enfant de Bondy. Le journaliste Fabrizio Romano confirme que le club de Florentino Pérez est à l’heure actuelle le seul en lice pour accueillir Mbappé l’été prochain.

Alors que le Paris SG avait cédé 100% des droits à l’image au joueur de 25 ans, cette question serait le dernier détail à régler entre les dirigeants madrilènes et le clan Mbappé pour trouver une solution. Habituellement, la Maison-Blanche cède seulement 50% des droits à l’image à ses joueurs, mais Mbappé réclamerait beaucoup plus.

Qu’à cela ne tienne. La presse anglaise assure elle aussi que malgré quelques détails à régler, l’ancien attaquant de l’AS Monaco va rejoindre le collectif de Carlo Ancelotti avec un nouveau record mondial.

Une prime à la signature record pour Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, Marca a évoqué une prime à la signature de 40 millions d’euros pour Kylian Mbappé en rejoignant les rangs du Real Madrid. Cependant, le tabloïd britannique The Times dément cette information et révèle que le numéro 7 du Paris Saint-Germain devrait plutôt empocher un chèque record de 150 millions d’euros, du jamais vu dans l’histoire du football, comme prime à la signature de la part de la formation espagnole. Pour ce qui est du salaire, le média anglais parle plutôt de revenus annuels bruts compris entre 30 et 35 millions d’euros avec divers bonus.