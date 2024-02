Mercato PSG : Kylian Mbappé, la date de son arrivée au Real est fixée

Alors que son départ du Paris Saint-Germain est désormais acté, Kylian Mbappé se rapproche inlassablement du Real Madrid. Un timing est même déjà fixé pour l’officialisation de son transfert.

Mercato PSG : Kylian Mbappé vers un transfert historique au Real Madrid

Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé touche à sa fin, avec des signes de plus en plus forts indiquant un déménagement vers la Liga espagnole. Après avoir informé sa direction qu’il ne prolongera pas son contrat expirant en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, le jeune attaquant français est certain d’évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. Sa situation contractuelle a alors rapidement plusieurs grosses écuries européennes.

Si le Bayern Munich, le FC Barcelone, Liverpool et Manchester City sont sur ses traces, c’est bien le Real Madrid qui est en pole position pour boucler sa signature. Les négociations entre le joueur de 25 ans et le club madrilène sont à un stade avancé, avec un accord préliminaire sur un contrat de cinq ans et des termes salariaux attrayants, dont une prime de signature estimée à 50 millions d’euros.

Cependant, les derniers détails à régler concernent les droits à l’image que Kylian Mbappé veut en sa faveur. Depuis l’époque des Galactiques, le Real Madrid a en effet institué un partage des droits à 50-50. Sauf que le Champion du monde 2018 aspire à obtenir une part plus importante, sachant que son salaire au Real sera inférieur à ce qu’il perçoit actuellement au PSG. La question de la répartition des droits à l’image reste donc un point clé dans les négociations.

L’officialisation de son transfert prévue après une élimination du PSG ou Real Madrid

Quant à l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé, le Daily Express révèle qu’elle devrait intervenir après une élimination du PSG ou du Real Madrid en Ligue des champions. Les deux équipes sont toujours en course et sont bien placées pour atteindre les quarts de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes. Il faudra donc attendre que leur possible confrontation dans ce tournoi soit exclue avant que le transfert de l’attaquant tricolore ne soit officialisé.

En attendant, du côté du PSG, la décision semble déjà prise, avec des indications selon lesquelles le club parisien n’attendra pas la fin de la saison pour officialiser le départ de Kylian Mbappé. En revanche, le club présidé par Florentino Pérez pourrait patienter avant de confirmer l’arrivée de sa nouvelle star, même si la complexité de ce dossier laisse encore place à toutes les possibilités.