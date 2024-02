Mercato PSG : Adidas veut jouer un sale coup à Nasser Al-Khelaïfi

Alors que Nasser Al-Khelaïfi planifie déjà le mercato estival du PSG pour l’après Kylian Mbappé, Adidas serait prêt à gâcher les plans avec une pépite dont rêve le dirigeant qatari.

Mercato PSG : Florian Wirtz au Real Madrid plutôt qu’à Paris ?

Florian Wirtz est la star principale du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Le milieu de terrain allemand de 20 ans a marqué 8 buts et délivré 16 passes décisives lors de ses 30 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Cela signifie que les grandes équipes européennes l’ont déjà sur leur radar. Le joueur, selon Bild , ne veut pas quitter Leverkusen avant 2025, il semble donc difficile de le recruter cet été. Le Bayern l’a comme cible principale, mais Leverkusen ne veut pas vendre sa star à son plus grand rival.

Wirtz est très lié à Xabi Alonso et aimerait continuer avec lui au sein du club allemand. Compte tenu de cette situation, les équipes extérieures à la Bundesliga, comme le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, ont plus d’options pour le signer, mais en fin de compte, c’est le joueur qui décidera. Mais le club français pourrait ne pas voir le jeune allemand débarquer au Parc des Princes. En effet, Adidas, principal sponsor de Florian Wirtz, souhaiterait que le joueur signe au Real Madrid à l’été 2025. La marque allemande habille également le club espagnol et a déjà participé à l’arrivée de Bellingham à Madrid selon Bild.

Nasser AL-KHELAIFI president of PSG and member of ECA during the UEFA Congress at Maison De La Mutualite on February 8, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Une somme dans les cordes de Nasser Al-Khelaïfi

D’ici 2025, le club du Bernabéu pourrait être sans Kroos et sans Modric et Wirtz serait un remplaçant important. Selon le journal allemand, le joueur est obsédé par la conquête de titres, il regardera donc toujours plus l’aspect sportif que l’aspect économique. Toujours selon le journal allemand, Leverkusen chercherait à récolter 130 millions pour son footballeur, qui possède actuellement une valeur de 100 millions. Un prix similaire à celui que le Real Madrid pourrait finir par payer à Dortmund pour Bellingham, si l’Anglais finit par obtenir tous les bonus qu’il a signés lors de la signature. Pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, ceci est bien à leur portée pour s’offrir le prodige allemand.

Une autre des équipes qui peuvent miser beaucoup sur le joueur sera City, puisque le contrat de De Bruyne se termine à l’été 2025 et, s’il ne renouvelle pas, le milieu de terrain allemand serait l’une des principales options pour compenser son départ. Le Bayer Leverkusen ne veut pas de lui en Bundesliga et Adidas veut qu’il finisse au Real Madrid. Reste à savoir si tous les partis s’accordent pour voir Wirtz habillé en blanc d’ici 2025.